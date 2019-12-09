В WhatsApp появилась функция напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась возможность устанавливать напоминания. Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»). Пользователи могут протестировать услугу в течение недели бесплатно, после она будет доступна по подписке на всех устройствах с установленным мессенджером, говорится на сайте приложения.