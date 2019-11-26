СМИ узнали о тестировании WhatsApp автоматического удаления сообщений
Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, позволяющую автоматически удалять отправленные сообщения. Тестирование проходит в версиях приложения для Android. Первым на это обратил внимание портал WABetaInfo. В официальном блоге мессенджера информации о тестировании новой функции пока нет.
По данным портала, функция «удаление сообщений» появилась в бета-версии приложения. Ее можно включить в разделе «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата» (в этом случае функцией смогут пользоваться только администраторы групповых чатов). Пользователи смогут устанавливать время удаления сообщений: через один час, день, неделю, месяц или год. Когда функция будет доступна для всех пользователей, неизвестно, ранее ее уже частично реализовывали в более ранней бета-версии, тогда она называлась «Исчезающие сообщения».
WhatsApp принадлежит Facebook. Социальная сеть приобрела мессенджер в начале 2014 г. за $22 млрд.