СМИ узнали о тестировании WhatsApp автоматического удаления сообщений

По данным портала, функция «удаление сообщений» появилась в бета-версии приложения. Ее можно включить в разделе «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата» (в этом случае функцией смогут пользоваться только администраторы групповых чатов). Пользователи смогут устанавливать время удаления сообщений: через один час, день, неделю, месяц или год. Когда функция будет доступна для всех пользователей, неизвестно, ранее ее уже частично реализовывали в более ранней бета-версии, тогда она называлась «Исчезающие сообщения».