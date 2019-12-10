Apple запустила беспроцентную рассрочку на покупку iPhone по Apple Card
Владельцы кредитных карт Apple Card с 10 декабря смогут купить iPhone в беспроцентную рассрочку на 24 месяца, сообщает CNBC. Издание со ссылкой на пресс-службу компании уточняет, что с 10 по 31 декабря Apple также увеличит кэшбэк на свои продукты для пользователей Apple Card с 3 до 6%.
Для оформления рассрочки пользователь должен указать Apple Card как способ оплаты на сайте компании, в приложении или магазине Apple Store. Ежемесячные платежи будут включены в минимальный платеж по кредитной карте, например платеж за iPhone 11 Pro составит $41,62 в месяц. Все операции будут отображаться в приложении Apple Wallet.
Apple представила Apple Card в марте. Партнеры компании – банк Goldman Sachs и платежная система Mastercard. В августе карты получили первые клиенты в США. Компания обещала, что вскоре расплачиваться ею можно будет везде, где будут принимать Apple Pay. Apple Pay принимают 70% американских торговых точек, она доступна в 40 странах мира. По запуску карты в России данных пока нет.