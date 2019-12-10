Apple запустила беспроцентную рассрочку на покупку iPhone по Apple Card

Apple представила Apple Card в марте. Партнеры компании – банк Goldman Sachs и платежная система Mastercard. В августе карты получили первые клиенты в США. Компания обещала, что вскоре расплачиваться ею можно будет везде, где будут принимать Apple Pay. Apple Pay принимают 70% американских торговых точек, она доступна в 40 странах мира. По запуску карты в России данных пока нет.