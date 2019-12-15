Гендиректор Mail.ru Group увидел в деле Nginx риски для венчурного рынка

Добродеев пояснил, что считает неправильным именно переход спора между компаниями в уголовное дело. Сам по себе бизнес-спор, который решается в юридической плоскости, – это нормальное явление, отметил он. Гендиректор Mail.ru Group также добавил, что считает сохранение и развитие open source (открытого программного обеспечения) в России «принципиально важным для эффективного развития интернет-рынка».