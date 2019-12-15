Гендиректор Mail.ru Group увидел в деле Nginx риски для венчурного рынка
Обыски в московском офисе Nginx и претензии к основателям компании не добавляют привлекательности российскому венчурному рынку в глазах инвесторов, считает гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. «Какими бы ни были мотивы, эта история опасна с точки зрения репутации нашего рынка», – сказал он в интервью РБК.
Добродеев пояснил, что считает неправильным именно переход спора между компаниями в уголовное дело. Сам по себе бизнес-спор, который решается в юридической плоскости, – это нормальное явление, отметил он. Гендиректор Mail.ru Group также добавил, что считает сохранение и развитие open source (открытого программного обеспечения) в России «принципиально важным для эффективного развития интернет-рынка».
В четверг, 12 декабря, стало известно об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании.