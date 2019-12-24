«Ростелекому» отдали частоты, за которые боролись операторы «большой тройки»
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отдала «Ростелекому» частоты в диапазоне 2,3–2,4 ГГц для подключения к интернету «социально значимых объектов» в регионах, сообщил заместитель руководителя Минкомсвязи Олег Иванов.
В Крыму и Севастополе эти частоты получит крымский оператор «Миранда-медиа» (на 20% принадлежит «Ростелекому»). У членов комиссии, которая обсуждала этот вопрос, возражений не было, отметил он.
ТАСС ранее писал, что «Ростелекому» и «Миранда-медиа» эти частоты нужны для внедрения 4G в «социально значимые объекты». Они могли быть выделены операторам еще в октябре, но из-за возражений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и операторов «большой тройки» госкомиссия перенесла обсуждение на декабрь. ФАС и руководители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») написали письмо вице-премьеру Максиму Акимову, в котором заявили, что для стандарта 4G/LTE уже используются две полосы в 450 МГц и 1800 МГц и нет необходимости выделять еще одну, которая могла бы послужить для развития 5G.
Диапазон 2,3–2,4 ГГц может быть использован участниками рынка «для увеличения пропускной способности эксплуатируемых сетей – до решения вопросов выделения необходимых диапазонов частот для технологий 5G», подчеркивали авторы письма. Сам Акимов в октябре обещал учесть позицию операторов при распределении частот в диапазоне 2,3–2,4 ГГц и оставить их «в конкурентном поле».