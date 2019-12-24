«Ростелекому» отдали частоты, за которые боролись операторы «большой тройки»

ТАСС ранее писал, что «Ростелекому» и «Миранда-медиа» эти частоты нужны для внедрения 4G в «социально значимые объекты». Они могли быть выделены операторам еще в октябре, но из-за возражений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и операторов «большой тройки» госкомиссия перенесла обсуждение на декабрь. ФАС и руководители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») написали письмо вице-премьеру Максиму Акимову, в котором заявили, что для стандарта 4G/LTE уже используются две полосы в 450 МГц и 1800 МГц и нет необходимости выделять еще одну, которая могла бы послужить для развития 5G.