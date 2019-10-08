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Власти могут объявить первый аукцион на частоты 5G до конца года

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в декабре может принять решение о проведении первого аукциона на частоты для развития связи пятого поколения (5G). Об этом на конференции GSMA Mobile 360-Eurasia заявил директор департамента Минкомсвязи Андрей Канцуров, сообщает «Интерфакс».

По словам Канцурова, речь идет о выделении шести полос радиочастот в диапазоне 25,25–27,5 ГГц. На аукционе планируется распределить шесть лотов: четыре федеральных по 400 МГц каждый и два региональных – 250 МГц и 400 МГц. «Такая концепция в проект решения пока заложена, будем обсуждать, к декабрю, возможно, что-то поменяется», – сказал Канцуров.

Самый популярный диапазон для 5G в мире – 3,4–3,8 ГГц. Сотовые операторы хотели, чтобы 5G работали в этом диапазоне, но они заняты военными и спецслужбами. В апреле вице-премьер Максим Акимов попросил президента России Владимира Путина поручить расчистку этого диапазона для 5G. В марте Минобороны дало отзыв на концепцию развития 5G, в котором заявило, что сотовым операторам рано передавать в пользование эти частоты. Летом президент Владимир Путин согласился с мнением Совбеза, что выделять частоты в этом диапазоне для 5G не следует. Замминистра связи Олег Иванов заявлял, что в России сети 5G будут развиваться в диапазоне 4,4–4,9 ГГц.