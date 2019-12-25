Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Накануне зампред правительства Максим Акимов, выступая перед Владимиром Путиным на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что в 2019 г. расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения (ПО) составили более 10 млрд руб., при этом две трети закупленных лицензий (150 000 шт.) – именно ПО «МойОфис».