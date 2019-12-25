Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей
Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО. По результатам тендера он приобрел 13 567 лицензий российского программного обеспечения «МойОфис стандартный» за 69 млн руб. Результаты аукциона опубликованы на сайте госзакупок.
«МойОфис стандартный» – отечественная платформа, разработанная компанией «Новые облачные технологии» (НОТ). Она нужна для работы с документами, редактирования текстов, электронных таблиц и работы с электронной почтой, календарем и контактами. Это ПО может быть установлено в любых подразделениях ПФР по всей стране, уточнили в пресс-службе компании.
Весной этого года «Лаборатория Касперского» купила 29,5% НОТ, писали «Ведомости». Основным акционером последней является бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Чеглаков.
Накануне зампред правительства Максим Акимов, выступая перед Владимиром Путиным на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что в 2019 г. расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения (ПО) составили более 10 млрд руб., при этом две трети закупленных лицензий (150 000 шт.) – именно ПО «МойОфис».