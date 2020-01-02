«Максимателеком» запустила Wi-Fi в индийском метро

Сейчас бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен пассажирам Оранжевой линии, которая соединяет Аэропорт им. Индиры Ганди и центр Дели. Эта линия самая короткая из девяти линий делийского метро: на ней всего шесть станций, а ее протяженность составляет 23 км.