«Максимателеком» запустила Wi-Fi в индийском метро
«Максимателеком», развивающая сети Wi-Fi в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, обеспечила запуск высокоскоростного Wi-Fi в подвижном составе метрополитена Дели. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В составе консорциума российская компания провела аудит инфраструктуры метрополитена Дели и проектирование сети. Строительство сети вели несколько индийских компаний, в том числе партнер «Максимателеком» – Techno Sat Comm.
Сеть в поездах делийского метро построена по технологии, использованной в метрополитенах Москвы и Петербурга. В тоннелях установлены базовые станции, которые соединяются с базовыми станциями на головных вагонах поезда.
Бизнес-модель проекта будет похожа на модель компании в России. Основным источником выручки будет реклама при подключении к сети. По условиям контракта, «Максимателеком» будет получать часть прибыли от монетизации по рекламной модели.
В 2018 г. в рамках Петербургского экономического форума «Максимателеком» и Techno Sat Comm заключили соглашение о стратегическом партнерстве по созданию публичной сети Wi-Fi в метро Дели. В декабре 2018 г. «Максимателеком» развернула сеть на 57 станциях делийского метро.
Сейчас бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен пассажирам Оранжевой линии, которая соединяет Аэропорт им. Индиры Ганди и центр Дели. Эта линия самая короткая из девяти линий делийского метро: на ней всего шесть станций, а ее протяженность составляет 23 км.
Согласно планам «Максимателеком», следующими сегментами, где появится Wi-Fi в поездах, станут Синяя и Желтая линии. В планах компании обеспечить сеть на шести линиях.