Общественные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений
Международные правозащитные организации призвали генерального директора Alphabet Сундару Пичаи пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны на операционной системе Google Android. Открытое письмо подписали 53 объединения из США, Европы, Канады и стран Ближнего Востока, включая Amnesty International, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Фонд электронных рубежей (EFF).
По мнению подписавшихся, Google должна разрешить пользователям Android полностью удалять предустановленные приложения. Помимо этого, от разработчиков Android потребовали разработать механизм обновления предустановленного ПО и предъявить к ним те же требования, которые предъявляются к приложениям из магазина Google Play.
Авторы письма отмечают, что Google проверяет приложения, распространяемые в магазине, на предмет использования камеры, микрофона и геопозиции. Однако приложения, которые не выкладываются в Google Play, не проходят эти проверки. Согласно исследованию ученых из США и Испании, на которое ссылаются подписавшиеся, 91% предустановленных программ не имеют копий в Google Play.
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