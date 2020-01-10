Общественные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений

Авторы письма отмечают, что Google проверяет приложения, распространяемые в магазине, на предмет использования камеры, микрофона и геопозиции. Однако приложения, которые не выкладываются в Google Play, не проходят эти проверки. Согласно исследованию ученых из США и Испании, на которое ссылаются подписавшиеся, 91% предустановленных программ не имеют копий в Google Play.