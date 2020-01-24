МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе

В Astra Linux рассказали, что проведут дистанционное обучение по поддержке ОС для сисадминов МВД. В первом потоке уже обучили 135 сотрудников, планируется еще три. Стоимость техподдержки и обновления ОС, как правило, составляет 35–50% от стоимости лицензии в год, эти услуги МВД окажет AT Consulting, добавили в компании.