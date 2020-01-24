МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе
МВД России закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд рублей. Системных администраторов для них планируется подготовить дистанционно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Astra Linux.
Как сообщили в компании, министерство приобрело у системного интегратора Tegrus (входит в группу Merlion) 31 тыс. лицензий ОС Astra Linux, а также системные блоки и мониторы HP. Каждая из 31 тыс. лицензий могла обойтись МВД в 5,9 тыс. рублей, уточнил собеседник газеты, знакомый с суммой, выделенной на ОС в 180 млн рублей.
В Astra Linux рассказали, что проведут дистанционное обучение по поддержке ОС для сисадминов МВД. В первом потоке уже обучили 135 сотрудников, планируется еще три. Стоимость техподдержки и обновления ОС, как правило, составляет 35–50% от стоимости лицензии в год, эти услуги МВД окажет AT Consulting, добавили в компании.
Объем потенциального рынка отечественных ОС составляет 32,2 млрд рублей. Но полностью отечественных среди них нет. Российские ОС на базе Linux дешевле, чем Windows, но вместе со стоимостью обслуживания ненамного, отмечают опрошенные эксперты.