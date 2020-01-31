Дуров назвал причиной взлома смартфона Джеффа Безоса уязвимость в WhatsApp

«Я не совсем фанат Apple. Устройства с iOS имеют множество проблем, связанных с конфиденциальностью. Но это была не одна из них», — написал Дуров. Он добавил, что проблема была не специфичной для iOS, а специфичной для WhatsApp. Технология сквозного шифрования сама по себе не гарантирует полную конфиденциальность, считает он. «Учитывая серьезность ситуации, можно было бы ожидать, что Facebook/WhatsApp извинится и пообещает не создавать уязвимости в своих приложениях в будущем», — сказал основатель Telegram.