«Роскосмос» займется совместными с NASA исследованиями дальнего космоса
«Роскомос» планирует совместные с NASA исследования дальнего космоса. О переговорах с американской стороной, намеченных на апрель, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.
«Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса», — написал Рогозин. Он добавил, что сотрудницы одного из центров NASA рекламируют полет на Луну.
В конце декабря 2019 г. Рогозин сообщал, что Россия возобновит переговоры об участии в проекте американской лунной станции Gateway. Тогда он сказал, что российская сторона подтвердила готовность участвовать в переговорах в ответ на проект меморандума, присланный «американскими коллегами».
«Роскосмос» и NASA в 2017 г. заключили соглашение о совместном создании лунной станции. Позже Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). Гендиректор «Роскосмоса» отмечал, что Россию интересует поверхность Луны, а США – лунная орбита.