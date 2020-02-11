«Роскосмос» займется совместными с NASA исследованиями дальнего космоса

В конце декабря 2019 г. Рогозин сообщал, что Россия возобновит переговоры об участии в проекте американской лунной станции Gateway. Тогда он сказал, что российская сторона подтвердила готовность участвовать в переговорах в ответ на проект меморандума, присланный «американскими коллегами».