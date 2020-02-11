Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов, говорится на сайте мониторинга реестра запрещенных сайтов организации. 10 января в 12.15 мск в реестре было более 2,8 млн заблокированных IP-адресов. По данным на 11 февраля 9.32, их стало 749 000. Каким ресурсам принадлежат оставшиеся – неизвестно.
В Роскомнадзоре разблокировку объяснили тем, что эти адреса уже долгое время не используются «для обеспечения функционирования запрещенных ресурсов».
Это не первый случай, когда ведомство массово разблокирует IP-адреса. В конце января Роскомнадзор разблокировал более 130 000 IP-адресов подсети Microsoft. До этого были разблокированы 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих Amazon. Ведомство блокировало эти подсети из-за использования их для обхода блокировок Telegram. Для этого мессенджер использует хостинг Amazon и Google. Такие действия Роскомнадзора приводят к проблемам с доступом к другим ресурсам, которые также используют эти хостинги.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля 2018 г. по решению Таганского суда Москвы. Руководство мессенджера не выполнило требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Однако, несмотря на блокировку, в России у большинства пользователей мессенджер остается доступным.