Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов

Это не первый случай, когда ведомство массово разблокирует IP-адреса. В конце января Роскомнадзор разблокировал более 130 000 IP-адресов подсети Microsoft. До этого были разблокированы 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих Amazon. Ведомство блокировало эти подсети из-за использования их для обхода блокировок Telegram. Для этого мессенджер использует хостинг Amazon и Google. Такие действия Роскомнадзора приводят к проблемам с доступом к другим ресурсам, которые также используют эти хостинги.