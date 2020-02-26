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Оператор «МаксимаТелеком» получил кредитный рейтинг

Ведомости

Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило оператору «МаксимаТелеком» (занимается цифровизацией транспорта) рейтинг BBB+, то есть рейтинг со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Такую оценку деятельности компании агентство присвоило за опыт в реализации решений цифровой трансформации городских сервисов и работу в сфере рекламных технологий.

Для компании эта оценка стала первым рейтингом. За последние несколько лет компания перешла в со стадии стартапа в стадию стабильного быстрорастущего бизнеса, отметил генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе. По его словам, получение кредитного рейтинга усилит позиции компании при общении с инвесторами и кредиторами.

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