Оператор «МаксимаТелеком» получил кредитный рейтинг
Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило оператору «МаксимаТелеком» (занимается цифровизацией транспорта) рейтинг BBB+, то есть рейтинг со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.
Такую оценку деятельности компании агентство присвоило за опыт в реализации решений цифровой трансформации городских сервисов и работу в сфере рекламных технологий.
Для компании эта оценка стала первым рейтингом. За последние несколько лет компания перешла в со стадии стартапа в стадию стабильного быстрорастущего бизнеса, отметил генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе. По его словам, получение кредитного рейтинга усилит позиции компании при общении с инвесторами и кредиторами.