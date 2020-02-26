Оператор «МаксимаТелеком» получил кредитный рейтинг

Для компании эта оценка стала первым рейтингом. За последние несколько лет компания перешла в со стадии стартапа в стадию стабильного быстрорастущего бизнеса, отметил генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе. По его словам, получение кредитного рейтинга усилит позиции компании при общении с инвесторами и кредиторами.