Facebook отменила конференцию разработчиков в калифорнийском Сан-Хосе

В Facebook объяснили решение об отмене ежегодного международного мероприятия тем, что на него не смогли бы приехать разработчики из других стран. В компании сочли неуместным проводить F8 без них, говорится в сообщении. Заменой конференции в Сан-Хосе станут менее крупные встречи и видеоконференции. Их Facebook планирует анонсировать в течение февраля. В компании отметили, что несмотря на отмену конференции. она удвоит сумму пожертвований, которые делались с продаж билетов на F8, доведя ее до $500 тыс. Facebook пообещал помощь со стороны компании организациям в Сан-Хосе, которые обслуживали F8, и местным студентам, которые должны были участвовать в ней.