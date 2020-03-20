WhatsApp запустит чат-бота с ответами на вопросы о коронавирусе

Мессенджер также рассматривал вопрос о необходимости ограничить количество людей и групп, которым можно пересылать сообщения из чата, пишет The Guardian со ссылкой на источник. Отмечается, что подобные ограничения применялись в 2019 г., когда мессенджер ограничил количество человек и групп, которым можно было переслать одно сообщение, до пяти. Таким способом WhatsApp пытался повлиять на распространение фейковых новостей.