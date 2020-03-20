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WhatsApp запустит чат-бота с ответами на вопросы о коронавирусе

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Мессенджер WhatsApp совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) запустит чат-бота с актуальной информацией о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении ВОЗ.

Доступ к чат-боту можно получить по ссылке, которая открывает диалог в WhatsApp. Чтобы активировать беседу нужно отправить в чат любое сообщение. После этого в нем появится меню, которое поможет ответить на вопросы о COVID-19.

Мессенджер также рассматривал вопрос о необходимости ограничить количество людей и групп, которым можно пересылать сообщения из чата, пишет The Guardian со ссылкой на источник. Отмечается, что подобные ограничения применялись в 2019 г., когда мессенджер ограничил количество человек и групп, которым можно было переслать одно сообщение, до пяти. Таким способом WhatsApp пытался повлиять на распространение фейковых новостей.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 19 марта, в мире выявлено более 209 000 случаев заболевания коронавирусом нового типа, из них свыше 8700 закончились летальным исходом.

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