«Яндекс» запустит проект по перевозке врачей и товаров первой необходимости
«Яндекс» запустит проект помощи медицинским и социальным службам «Помощь рядом». Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, говорится в сообщении компании.
Для этого «Яндекс» вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч автомобилей, подключенных к сервису «Яндекс.Такси». Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию. При этом принимать другие заказы в это время они не смогут. Все автомобили будут регулярно проходить дезинфекцию, а водители – медицинское обследование. Первые подобные проекты уже стартуют в Москве и Казани. На оплату поездок водителей по таким заказам «Яндекс» выделит 250 млн руб. Предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».
Ранее «Яндекс», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом. Первый проект альянса – новая система тестирования. «Яндекс» и Mail.ru Group заявляли, что готовы задействовать свои информационные ресурсы, а также сервисы транспорта и доставки для того, чтобы люди заблаговременно проходили тесты.