«Яндекс» запустит проект по перевозке врачей и товаров первой необходимости

Для этого «Яндекс» вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч автомобилей, подключенных к сервису «Яндекс.Такси». Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию. При этом принимать другие заказы в это время они не смогут. Все автомобили будут регулярно проходить дезинфекцию, а водители – медицинское обследование. Первые подобные проекты уже стартуют в Москве и Казани. На оплату поездок водителей по таким заказам «Яндекс» выделит 250 млн руб. Предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».