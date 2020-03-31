Mail.ru Group рассказала о росте активности в своих сервисах из-за коронавируса

Так, в социальной сети «В контакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по сравнению с прошлой неделей, а количество отправленных сообщений – на 15%. В «Одноклассниках» количество групповых звонков в сутки увеличилось на 70% по сравнению с показателями двухнедельной давности. Групповые звонки, в которых участвует более пяти человек, стали за это время совершать в четыре раза чаще.