Mail.ru Group рассказала о росте активности в своих сервисах из-за коронавируса
Mail.ru Group сообщила об увеличении звонков в своих мессенджерах и соцсетях на фоне распространения коронавируса нового типа. С уходом многих россиян на удаленную работу, карантин и в самоизоляцию пользователи стали гораздо чаще совершать групповые звонки и отправлять сообщения, отмечает пресс-служба интернет-компании.
Так, в социальной сети «В контакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по сравнению с прошлой неделей, а количество отправленных сообщений – на 15%. В «Одноклассниках» количество групповых звонков в сутки увеличилось на 70% по сравнению с показателями двухнедельной давности. Групповые звонки, в которых участвует более пяти человек, стали за это время совершать в четыре раза чаще.
Рост звонков за сутки в ICQ составил 33% по сравнению с прошлой неделей, а пользователи корпоративного мессенджера Myteam стали звонить на 47% чаще, чем неделей ранее.