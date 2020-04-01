Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp
В Свердловской области суд впервые за историю российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp. Суд приостановил деятельность кафе, которое работало несмотря на карантинный запрет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
«В России началось судопроизводство с помощью мессенджера WhatsApp. В Свердловской области предприниматель оштрафован за нарушение санитарных норм. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 45 дней», — написал Чиков в канале. Дело об административном правонарушения рассматривалось Невьянским городским судом с использованием функции видеозвонка в WhatsApp. Кафе продолжало работать после введенного временного запрета на деятельность предприятий общепита.
Работу торговых центров, кафе, ресторанов, магазинов в области ограничили с 28 марта на неопределенный срок. В регионах России ограничения и запреты на деятельность предприятий общепита ввели повсеместно, они могут работать только в режиме дистанционной торговли или на вынос, но не принимать посетителей. С 28 марта по 5 апреля в стране объявили нерабочую неделю и призвали людей самоизолироваться.
На полдень 31 марта в России было отмечено 2337 случаев заболевания коронавирусом, всего по стране скончалось 17 человек, позже стало известно о смерти еще 5 пациентов с коронавирусом. По официальным данным, от коронавируса в России вылечился 121 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения. в мире заразились коронавирусом 750 890 человек, 36 405 человек стали жертвами инфекции COVID-19.