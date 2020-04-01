Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

Работу торговых центров, кафе, ресторанов, магазинов в области ограничили с 28 марта на неопределенный срок. В регионах России ограничения и запреты на деятельность предприятий общепита ввели повсеместно, они могут работать только в режиме дистанционной торговли или на вынос, но не принимать посетителей. С 28 марта по 5 апреля в стране объявили нерабочую неделю и призвали людей самоизолироваться.