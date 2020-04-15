«Коммерсантъ»: правительство может отсрочить исполнение норм «закона Яровой»
Правительство России может перенести сроки исполнения части норм, предусмотренных так называемым «законом Яровой». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поручений, разработанный Минкомсвязи на базе комиссии по связям и IT Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) для поддержки отрасли.
В частности, предлагается на два года перенести выполнение требования об увеличении ежегодно емкостей для информационных хранилища на 15%. Из расчетов предполагается убрать видеосервисы, трафик которых вырос в разы в период действия ограничений и запретов из-за коронавируса. Такие меры позволят избавить операторов связи от дополнительных расходов и послужить одной из мер поддержки телекоммуникационной отрасли в период эпидемии.
Среди других мер поддержки в проекте называются снижение втрое платы за использование частот до конца 2020 г. и отсрочка по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости. По оценке партнера AC&M Михаила Алексеева, общий объем платежей операторов за пользование частотами составляет около 20 млрд руб. в год. В проекте поручений предлагается снизит до 14% взносы в фонды страхования до конца 2020 г. и предоставить телеком-операторам льготным кредитованием. Госдуме предложат принять законы о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, говорится в проекте.
«Закон Яровой» обязал операторов с 1 июля 2018 г. хранить весь пользовательский трафик и ежегодно наращивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. По оценке PwС, на выполнение этих требований приходится 10–20% капитальных затрат операторов в год. МТС ранее сообщала о потенциальных 50 млрд руб. расходов в течение пяти лет, «МегаФон» — о 40 млрд руб., «Вымпелком» — о 45 млрд руб. Операторы смогут высвободить существенные средства на поддержание стабильной работы сетей, отметили в «Мегафоне».