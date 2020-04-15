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«Коммерсантъ»: правительство может отсрочить исполнение норм «закона Яровой»

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Правительство России может перенести сроки исполнения части норм, предусмотренных так называемым «законом Яровой». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поручений, разработанный Минкомсвязи на базе комиссии по связям и IT Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) для поддержки отрасли.

В частности, предлагается на два года перенести выполнение требования об увеличении ежегодно емкостей для информационных хранилища на 15%. Из расчетов предполагается убрать видеосервисы, трафик которых вырос в разы в период действия ограничений и запретов из-за коронавируса. Такие меры позволят избавить операторов связи от дополнительных расходов и послужить одной из мер поддержки телекоммуникационной отрасли в период эпидемии.

Среди других мер поддержки в проекте называются снижение втрое платы за использование частот до конца 2020 г. и отсрочка по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости. По оценке партнера AC&M Михаила Алексеева, общий объем платежей операторов за пользование частотами составляет около 20 млрд руб. в год. В проекте поручений предлагается снизит до 14% взносы в фонды страхования до конца 2020 г. и предоставить телеком-операторам льготным кредитованием. Госдуме предложат принять законы о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, говорится в проекте.

«Закон Яровой» обязал операторов с 1 июля 2018 г. хранить весь пользовательский трафик и ежегодно наращивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. По оценке PwС, на выполнение этих требований приходится 10–20% капитальных затрат операторов в год. МТС ранее сообщала о потенциальных 50 млрд руб. расходов в течение пяти лет, «МегаФон» — о 40 млрд руб., «Вымпелком» — о 45 млрд руб. Операторы смогут высвободить существенные средства на поддержание стабильной работы сетей, отметили в «Мегафоне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных