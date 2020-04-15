«Коммерсантъ»: правительство может отсрочить исполнение норм «закона Яровой»

Среди других мер поддержки в проекте называются снижение втрое платы за использование частот до конца 2020 г. и отсрочка по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости. По оценке партнера AC&M Михаила Алексеева, общий объем платежей операторов за пользование частотами составляет около 20 млрд руб. в год. В проекте поручений предлагается снизит до 14% взносы в фонды страхования до конца 2020 г. и предоставить телеком-операторам льготным кредитованием. Госдуме предложат принять законы о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, говорится в проекте.