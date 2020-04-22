«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
«Яндекс» добавил сервис «Мессенджер» в свое приложение для iOS и Android, сообщили в компании. В мессенджере есть функции видеозвонков и голосовых вызовов, а также возможность автоматической расшифровки голосовых сообщений. Для этого «Яндекс.Мессенджер» использует собственную платформу SpeechKit — на ней, в частности, работает голосовой помощник «Алиса».
Для того, чтобы пользоваться мессенджером, не обязательно устанавливать отдельное приложение, отметили в «Яндексе». Сервис доступен в качестве виджета на главной странице «Яндекса», в едином мобильном приложении компании и в «Яндекс.Браузере».
«Яндекс.Мессенджер» представляет собой обновление существующего сервиса — «Яндекс.Чатов», уточняют в компании. Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.