«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

«Яндекс» добавил сервис «Мессенджер» в свое приложение для iOS и Android, сообщили в компании. В мессенджере есть функции видеозвонков и голосовых вызовов, а также возможность автоматической расшифровки голосовых сообщений. Для этого «Яндекс.Мессенджер» использует собственную платформу SpeechKit — на ней, в частности, работает голосовой помощник «Алиса».