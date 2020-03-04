«В контакте» тестирует преобразование голосовых сообщений в текст
«В контакте» тестирует возможность преобразования голосовых сообщений на русском языке в текст, сообщила компания. Пользователи смогут читать автоматически сгенерированную расшифровку аудиосообщений, в перспективе «В контакте» также планирует сделать поиск по голосовым сообщениям. Предварительной версией функции могут воспользоваться участники программы предварительной оценки VK Testers, пока что она доступна только для iPhone.
Социальная сеть утверждает, что сейчас в основе функции лежит сторонняя технология, а на втором этапе будет использоваться собственное решение на основе нейросетей. В сообщении не было указано, прослушивают ли люди аудиосообщения пользователей для транскрипции или настройки нейросети; «Ведомости» направили запросы во «В контакте».
В прошлом году Facebook уличили в передаче пользовательского аудио, отправленного в приложении Messenger, третьим лицам. Сотрудники по найму получали от Facebook отрывки звуковых дорожек и задание расшифровать их, передавал Bloomberg. При этом в Messenger нет функции транскрипции аудио, а компания не объясняла наемным рабочим, зачем ей нужны расшифровки записей. Facebook заявлял, что на расшифровку отправляются только записи тех пользователей, которые согласились на это.
После того как комиссия по защите данных Ирландии (DPC) начала проверку Facebook, компания заявила, что последует примеру Amazon, Google и Apple и не будет отправлять аудио на анализ людям без их явного согласия. В феврале компания объявила, что станет платить пользователям Facebook из США за использование их голоса. Вознаграждение будет платиться не за сообщения из Messenger, а за отдельно записанные тренировочные фразы, передает The Verge.