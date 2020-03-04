«В контакте» тестирует преобразование голосовых сообщений в текст

После того как комиссия по защите данных Ирландии (DPC) начала проверку Facebook, компания заявила, что последует примеру Amazon, Google и Apple и не будет отправлять аудио на анализ людям без их явного согласия. В феврале компания объявила, что станет платить пользователям Facebook из США за использование их голоса. Вознаграждение будет платиться не за сообщения из Messenger, а за отдельно записанные тренировочные фразы, передает The Verge.