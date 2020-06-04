В реестре операторов инвестиционных платформ появился первый участник
Банк России включил в реестр операторов инвестиционных платформ первую компанию — регистратора «НРК-Р.О.С.Т.». Попасть в реестр до 1 июля должны по закону о привлечении инвестиций через инвестплатформы все действующие операторы краудфандинговых площадок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
По словам инвестиционного директора StartTrack Сергея Четверикова, те компании, который не попадут в реестр, обязаны будут приостановить свою деятельность. По словам совладельца и гендиректора «НРК-Р.О.С.Т.» Олега Жизненко, регистраторы не относятся к торговой инфраструктуре, но законом об инвестплатформах предоставляются новые возможности, в частности по полномочиям в части дополнительных выпусков акций непубличных акционерных обществ. Жизненко отметил, что существуют серьезные ограничения при размещении через платформу, как по объему привлечения (не более 1 млрд руб.), так и по сумме инвестирования.
По словам гендиректора компании «Город денег» Армена Минасяна, она планирует войти в реестр к 1 июля, но из 30 площадок, которые способны войти в реестр, не все успеют и смогут соответствовать требованиями регулятора. Вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Ваэ Овасапян сообщил, что Ozon.Invest еще в апреле подал в ЦБ все документы для вступления. После регистрации в реестре Ozon.Invest будет передавать данные в БКИ — это также положительно скажется на развитии прозрачного рынка в сегменте p2b-платформ. Глава p2b-платформы Lendly Александр Волгин рассказал, что платформа подготовила документы, но необходимо провести собрание учредителей для увеличения капитала. Три учредителя компании-оператора не смогли въехать в Россию для участия в собрании. Сергей Четвериков из StartTrack сообщил, что компания временно заморозила деятельность и отложила вопрос о вступлении в реестр.
Инвестиционные платформы позволяют предоставлять займы, приобретать ценные бумаги по закрытой подписке и утилитарные цифровые права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, права требования выполнения работ и оказания услуг. Оператор заключает договор как с лицом, привлекающим инвестиции, так и с инвестором, предоставляющим средства. Размер собственных средств оператора должен превышать 5 млн руб. До начало ограничений из-за эпидемии COVID-19 в России работало около 30 краундфандинговых платформ. По данным Центробанка, по итогам 2018 г. суммарно рынок краудфандинга достиг 15,2 млрд рубле. Это на 34% больше, чем в 2017 г.