В реестре операторов инвестиционных платформ появился первый участник

По словам гендиректора компании «Город денег» Армена Минасяна, она планирует войти в реестр к 1 июля, но из 30 площадок, которые способны войти в реестр, не все успеют и смогут соответствовать требованиями регулятора. Вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Ваэ Овасапян сообщил, что Ozon.Invest еще в апреле подал в ЦБ все документы для вступления. После регистрации в реестре Ozon.Invest будет передавать данные в БКИ — это также положительно скажется на развитии прозрачного рынка в сегменте p2b-платформ. Глава p2b-платформы Lendly Александр Волгин рассказал, что платформа подготовила документы, но необходимо провести собрание учредителей для увеличения капитала. Три учредителя компании-оператора не смогли въехать в Россию для участия в собрании. Сергей Четвериков из StartTrack сообщил, что компания временно заморозила деятельность и отложила вопрос о вступлении в реестр.