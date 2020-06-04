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В реестре операторов инвестиционных платформ появился первый участник

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Банк России включил в реестр операторов инвестиционных платформ первую компанию — регистратора «НРК-Р.О.С.Т.». Попасть в реестр до 1 июля должны по закону о привлечении инвестиций через инвестплатформы все действующие операторы краудфандинговых площадок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По словам инвестиционного директора StartTrack Сергея Четверикова, те компании, который не попадут в реестр, обязаны будут приостановить свою деятельность. По словам совладельца и гендиректора «НРК-Р.О.С.Т.» Олега Жизненко, регистраторы не относятся к торговой инфраструктуре, но законом об инвестплатформах предоставляются новые возможности, в частности по полномочиям в части дополнительных выпусков акций непубличных акционерных обществ. Жизненко отметил, что существуют серьезные ограничения при размещении через платформу, как по объему привлечения (не более 1 млрд руб.), так и по сумме инвестирования.

По словам гендиректора компании «Город денег» Армена Минасяна, она планирует войти в реестр к 1 июля, но из 30 площадок, которые способны войти в реестр, не все успеют и смогут соответствовать требованиями регулятора. Вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Ваэ Овасапян сообщил, что Ozon.Invest еще в апреле подал в ЦБ все документы для вступления. После регистрации в реестре Ozon.Invest будет передавать данные в БКИ — это также положительно скажется на развитии прозрачного рынка в сегменте p2b-платформ. Глава p2b-платформы Lendly Александр Волгин рассказал, что платформа подготовила документы, но необходимо провести собрание учредителей для увеличения капитала. Три учредителя компании-оператора не смогли въехать в Россию для участия в собрании. Сергей Четвериков из StartTrack сообщил, что компания временно заморозила деятельность и отложила вопрос о вступлении в реестр.

Инвестиционные платформы позволяют предоставлять займы, приобретать ценные бумаги по закрытой подписке и утилитарные цифровые права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, права требования выполнения работ и оказания услуг. Оператор заключает договор как с лицом, привлекающим инвестиции, так и с инвестором, предоставляющим средства. Размер собственных средств оператора должен превышать 5 млн руб. До начало ограничений из-за эпидемии COVID-19 в России работало около 30 краундфандинговых платформ. По данным Центробанка, по итогам 2018 г. суммарно рынок краудфандинга достиг 15,2 млрд рубле. Это на 34% больше, чем в 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных