Структура «Ростеха» отзывает свои аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

В середине мая Следственный комитет России начал проверку Уральского приборостроительного завода. Проверяется вся инфраструктура, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров: надо проверить «с прицелом на будущее», потому что «мы понимаем, насколько быстро» формировался коечный фонд для пациентов с коронавирусом. После пожаров Росздравнадзор приостановил поставки в больницы всех аппаратов ИВЛ «Авента-М».