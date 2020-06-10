Структура «Ростеха» отзывает свои аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Уральский приборостроительный завод (входит в структуру «Ростеха» – «Концерн радиоэлектронные технологии») отзывает из больниц все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» для дополнительной проверки. Об этом сообщается в письме Росздравнадзора, опубликованном на сайте петербургского сертификационного центра.
Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибло в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
В середине мая Следственный комитет России начал проверку Уральского приборостроительного завода. Проверяется вся инфраструктура, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров: надо проверить «с прицелом на будущее», потому что «мы понимаем, насколько быстро» формировался коечный фонд для пациентов с коронавирусом. После пожаров Росздравнадзор приостановил поставки в больницы всех аппаратов ИВЛ «Авента-М».