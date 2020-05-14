СКР проверит производителя аппаратов ИВЛ после пожаров в Москве и Петербурге
Следственный комитет (СКР) начал проверку на «Уральском приборостроительном заводе» в Екатеринбурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу концерна КРЭТ (холдинг «Ростеха»), в который входит завод. На этом заводе произведены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительной версии следствия, стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным источников Znak.com, следователей интересует документация на аппараты ИВЛ. В свердловском управлении СКР не стали комментировать эту информацию.
9 мая в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.
По данным ТАСС, возгорания произошли в аппаратах ИВЛ «Авента-М». Их изготовили на «Уральском приборостроительном заводе». После пожаров Росздравнадзор приостановил поставки в больницы всех аппаратов ИВЛ этой марки.