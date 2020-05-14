СКР проверит производителя аппаратов ИВЛ после пожаров в Москве и Петербурге

Следственный комитет (СКР) начал проверку на «Уральском приборостроительном заводе» в Екатеринбурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу концерна КРЭТ (холдинг «Ростеха»), в который входит завод. На этом заводе произведены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительной версии следствия, стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.