WSJ: Вашингтон готов поддержать покупку Ericsson и Nokia для борьбы с Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность поглощения европейских компаний Ericsson и Nokia и создания телекоммуникационного консорциума для жесткой конкуренции с китайской Huawei. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом обсуждений, в которых участвуют эксперты, инвесторы и лидеры технологического сектора.
По данным собеседников WSJ, Белый дом готов стимулировать лидеров технологического сектора США, таких, как Cisco Systems, приобрести европейские компании Ericsson или Nokia. Американские власти планируют предоставить Ericsson и Nokia налоговые льготы и экспортно-банковское финансирование и поддержать инвесторов, готовых вложиться в одного из европейских производителей оборудования. Параллельно обсуждается вариант с поддержкой открытой технологии для сетей, которая облегчит американским стартапам разработку оборудования для 5G.
Как выяснило издание, группа экспертов, в их числе – бывший директор НАСА Дэниел Голдуин и бывший топ-менеджер Nokia Хоссейн Муин, подготовили для Белого дома отчет, в котором предложили создать при поддержке федерального правительства технологический консорциум, который был позволил догнать Huawei в разработке технологий для сетей пятого поколения. Эту идею поддерживает группа частных инвесторов во главе с Cerberus Capital.
В мае 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Huawei внесли в черный список из-за «угрозы национальной безопасности». 20 мая 2019 г. минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая дала право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании, и в дальнейшем пролонгировал ее. С августа 2018 г. правительственным структурам США запретили использовать оборудование, произведенное китайской корпорацией.