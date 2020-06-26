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WSJ: Вашингтон готов поддержать покупку Ericsson и Nokia для борьбы с Huawei

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность поглощения европейских компаний Ericsson и Nokia и создания телекоммуникационного консорциума для жесткой конкуренции с китайской Huawei. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом обсуждений, в которых участвуют эксперты, инвесторы и лидеры технологического сектора.

По данным собеседников WSJ, Белый дом готов стимулировать лидеров технологического сектора США, таких, как Cisco Systems, приобрести европейские компании Ericsson или Nokia. Американские власти планируют предоставить Ericsson и Nokia налоговые льготы и экспортно-банковское финансирование и поддержать инвесторов, готовых вложиться в одного из европейских производителей оборудования. Параллельно обсуждается вариант с поддержкой открытой технологии для сетей, которая облегчит американским стартапам разработку оборудования для 5G.

Как выяснило издание, группа экспертов, в их числе – бывший директор НАСА Дэниел Голдуин и бывший топ-менеджер Nokia Хоссейн Муин, подготовили для Белого дома отчет, в котором предложили создать при поддержке федерального правительства технологический консорциум, который был позволил догнать Huawei в разработке технологий для сетей пятого поколения. Эту идею поддерживает группа частных инвесторов во главе с Cerberus Capital.

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В мае 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Huawei внесли в черный список из-за «угрозы национальной безопасности». 20 мая 2019 г. минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая дала право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании, и в дальнейшем пролонгировал ее. С августа 2018 г. правительственным структурам США запретили использовать оборудование, произведенное китайской корпорацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных