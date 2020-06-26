WSJ: Вашингтон готов поддержать покупку Ericsson и Nokia для борьбы с Huawei

В мае 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Huawei внесли в черный список из-за «угрозы национальной безопасности». 20 мая 2019 г. минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая дала право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании, и в дальнейшем пролонгировал ее. С августа 2018 г. правительственным структурам США запретили использовать оборудование, произведенное китайской корпорацией.