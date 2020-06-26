Великобритания хочет купить долю в спутниковом операторе OneWeb за $500 млн
Британское правительство предложило 402 млн фунтов ($500 млн) за долю в спутниковом операторе OneWeb, сообщает The Telegraph. Это решение накануне одобрили премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак. Если сделка состоится, у Великобритании появится 20%-ная доля в компании, которая в марте подала заявление о банкротстве и защите от кредиторов.
Зарегистрированная в Великобритании OneWeb в 2019 г. начала формировать группировку из более чем 600 спутников, которая способна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всей Земле. Также она может предоставлять услуги GPS для гражданских и военных целей. Предполагалось, что уже во втором полугодии 2021 г. все спутники должны быть на орбите. Контракт на их доставку «Союзами» был заключен с «Роскосмосом». Сейчас на орбите 74 спутника. Выпускались они в США.
В конце марта OneWeb сообщила, что из-за пандемии коронавируса и нестабильности на рынках не смогла привлечь дополнительное финансирование.
Став акционером OneWeb, британское правительство хочет создать конкурента Galileo, спутниковой системе навигации ЕС. Великобритания потеряла доступ к использованию Galileo в военных целях после выхода из Евросоюза. Изначально правительство хотело создать совершенно новую спутниковую систему, но проект получался бы слишком дорогим, и оно обратило внимание на OneWeb.
Великобритания действует в составе консорциума, включающего частные компании, отмечает Financial Times.