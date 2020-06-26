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Великобритания хочет купить долю в спутниковом операторе OneWeb за $500 млн

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Британское правительство предложило 402 млн фунтов ($500 млн) за долю в спутниковом операторе OneWeb, сообщает The Telegraph. Это решение накануне одобрили премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак. Если сделка состоится, у Великобритании появится 20%-ная доля в компании, которая в марте подала заявление о банкротстве и защите от кредиторов.

Зарегистрированная в Великобритании OneWeb в 2019 г. начала формировать группировку из более чем 600 спутников, которая способна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всей Земле. Также она может предоставлять услуги GPS для гражданских и военных целей. Предполагалось, что уже во втором полугодии 2021 г. все спутники должны быть на орбите. Контракт на их доставку «Союзами» был заключен с «Роскосмосом». Сейчас на орбите 74 спутника. Выпускались они в США.

Ранее по теме: «С системой OneWeb в России не останется мест без широкополосного интернета»

В конце марта OneWeb сообщила, что из-за пандемии коронавируса и нестабильности на рынках не смогла привлечь дополнительное финансирование.

Став акционером OneWeb, британское правительство хочет создать конкурента Galileo, спутниковой системе навигации ЕС. Великобритания потеряла доступ к использованию Galileo в военных целях после выхода из Евросоюза. Изначально правительство хотело создать совершенно новую спутниковую систему, но проект получался бы слишком дорогим, и оно обратило внимание на OneWeb.

Великобритания действует в составе консорциума, включающего частные компании, отмечает Financial Times.

Ранее по теме: Спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных