Великобритания хочет купить долю в спутниковом операторе OneWeb за $500 млн

Зарегистрированная в Великобритании OneWeb в 2019 г. начала формировать группировку из более чем 600 спутников, которая способна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всей Земле. Также она может предоставлять услуги GPS для гражданских и военных целей. Предполагалось, что уже во втором полугодии 2021 г. все спутники должны быть на орбите. Контракт на их доставку «Союзами» был заключен с «Роскосмосом». Сейчас на орбите 74 спутника. Выпускались они в США.