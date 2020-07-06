Рынок публичного Wi-Fi в России в прошлом году достиг 7 млрд рублей

Совокупная выручка компаний, предоставляющих услугу Wi-Fi в общественных местах, в 2019 г. составила 7 млрд руб., подсчитали аналитики агентства «ТМТ-консалтинг». Это на 12% больше, чем годом ранее. В 2019 г. спрос на публичные Wi-Fi-сети вырос в банковской сфере, в сегменте пассажирских перевозок, а также в государственном секторе, отмечают аналитики.