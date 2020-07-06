Рынок публичного Wi-Fi в России в прошлом году достиг 7 млрд рублей
Совокупная выручка компаний, предоставляющих услугу Wi-Fi в общественных местах, в 2019 г. составила 7 млрд руб., подсчитали аналитики агентства «ТМТ-консалтинг». Это на 12% больше, чем годом ранее. В 2019 г. спрос на публичные Wi-Fi-сети вырос в банковской сфере, в сегменте пассажирских перевозок, а также в государственном секторе, отмечают аналитики.
На долю оператора «Максимателеком» пришлось 43% доходов на рынке публичного Wi-Fi-доступа (порядка 3 млрд руб.). За год количество точек, находящихся под управлением компании, выросло почти вдвое – главным образом за счет того, что в начале 2019 г. «Максимателеком» стал единым оператором городской сети Moscow_WiFi_Free.
«Ростелеком» в 2019 г. стал лидером по числу обслуживаемых точек публичного Wi-Fi-доступа – 45 100. Количество точек за 2019 г. увеличилось на 64%. В 2019 г. в компании отметили рост в банковской сфере, в сегменте крупных клиентов, а также в сегменте HoReCa.
За ними следуют компании «ЭР-телеком» и «ВымпелКом», выручка которых за год увеличилась на 21% и 18% соответственно. Среди факторов роста в 2019 г. аналитики отмечают внедрение цифровых сервисов в государственных учреждениях, публичный Wi-Fi для массовых мероприятий, распространение Wi-Fi на подвижном транспорте.