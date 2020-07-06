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Рынок публичного Wi-Fi в России в прошлом году достиг 7 млрд рублей

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Совокупная выручка компаний, предоставляющих услугу Wi-Fi в общественных местах, в 2019 г. составила 7 млрд руб., подсчитали аналитики агентства «ТМТ-консалтинг». Это на 12% больше, чем годом ранее. В 2019 г. спрос на публичные Wi-Fi-сети вырос в банковской сфере, в сегменте пассажирских перевозок, а также в государственном секторе, отмечают аналитики.

На долю оператора «Максимателеком» пришлось 43% доходов на рынке публичного Wi-Fi-доступа (порядка 3 млрд руб.). За год количество точек, находящихся под управлением компании, выросло почти вдвое – главным образом за счет того, что в начале 2019 г. «Максимателеком» стал единым оператором городской сети Moscow_WiFi_Free.

«Ростелеком» в 2019 г. стал лидером по числу обслуживаемых точек публичного Wi-Fi-доступа – 45 100. Количество точек за 2019 г. увеличилось на 64%. В 2019 г. в компании отметили рост в банковской сфере, в сегменте крупных клиентов, а также в сегменте HoReCa.

За ними следуют компании «ЭР-телеком» и «ВымпелКом», выручка которых за год увеличилась на 21% и 18% соответственно. Среди факторов роста в 2019 г. аналитики отмечают внедрение цифровых сервисов в государственных учреждениях, публичный Wi-Fi для массовых мероприятий, распространение Wi-Fi на подвижном транспорте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных