Росгвардия автоматизирует контроль за оборотом оружия через IT-платформу
НИИ «Восход» до конца 2020 г. передаст в распоряжение Росгвардии заказанную ей IT-платформу для контроля оборота гражданского оружия. Платформа разрабатывалась на средства национальной программы «Цифровая экономика», стоимость разработки — 540 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на конкурсную документацию по проекту.
По данным газеты, создание информационной системы контроля оборота оружием и управления охранными услугами разбито на два лота. По первому лоту НИИ «Восход» уже завершил работы, заказ по второму госкомпания получила 9 июля. Согласно конкурсной документации, с которой ознакомился «Коммерсантъ», создаваемая информсистема делится на внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешнюю площадку — для производителей, покупателей и продавцов оружия. Предполагается, что оружейные заводы и магазины, стрелковые клубы и частные охранные предприятия получат доступ к единой базе учтенного оружия. Путь каждой единицы выпускаемого в стране оружия будет автоматически отслеживаться от завода до конечного пользователя.
При покупке, например, охотничьего ружья данные покупателя система автоматически передаст Росгвардии, позже в нее поступят и данные о покупке патронов к ружью. Владельцам оружия будут выдавать единые пластиковые карты с мобильными приложениями на iOS и Android. Они призваны заменить получение бумажных разрешений и лицензий на приобретение и хранение оружия, а а также исключат возможность подделки документов и медицинских справок. Новая IT-платформа также автоматизирует работу Росгвардии по охране, отслеживая работу росгвардейцев и позволяя управлять ими дистанционно. Ее создание — часть работы по федеральному проекту «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».
По мнению бывшего председателя правления общественной организации «Право на оружие» Игоря Шмелева, бумажный контроль оборота оружия давно нуждается в замене на цифровые технологии. «Введение автоматизированной системы упростит жизнь и владельцев легального оружия, и сотрудников лицензионно-разрешительной системы»,— считает Шмелев. Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов отмечает, что процесс пользования такой системой — «двусторонний», поэтому пользователям предстоит позаботиться о бережном хранении не только самого оружия, но и персональных данных.