Росгвардия автоматизирует контроль за оборотом оружия через IT-платформу

При покупке, например, охотничьего ружья данные покупателя система автоматически передаст Росгвардии, позже в нее поступят и данные о покупке патронов к ружью. Владельцам оружия будут выдавать единые пластиковые карты с мобильными приложениями на iOS и Android. Они призваны заменить получение бумажных разрешений и лицензий на приобретение и хранение оружия, а а также исключат возможность подделки документов и медицинских справок. Новая IT-платформа также автоматизирует работу Росгвардии по охране, отслеживая работу росгвардейцев и позволяя управлять ими дистанционно. Ее создание — часть работы по федеральному проекту «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».