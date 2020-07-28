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В России выявили новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

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Эксперты Qrator Labs зафиксировали новый способ мошенничества на сайтах, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой клиентам предлагают деньги.

Схема работает следующим образом: пользователю обещают до 20 000 руб. в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей его устройства. Ему предлагается оплатить верификацию, чтобы получить деньги, рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, в систему встроен счетчик «заработанных» денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 000 руб. Пока мошенники списывают только 400 руб. за верификацию, но в дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, предупредил эксперт.

Схема работает следующим образом: пользователю обещают до 20 000 руб. в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей его устройства. Ему предлагается оплатить верификацию, чтобы получить деньги, рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, в систему встроен счетчик «заработанных» денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 000 руб. Пока мошенники списывают только 400 руб. за верификацию, но в дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, предупредил эксперт.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее. Клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она, по его словам, могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных