В России выявили новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Эксперты Qrator Labs зафиксировали новый способ мошенничества на сайтах, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой клиентам предлагают деньги.



Схема работает следующим образом: пользователю обещают до 20 000 руб. в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей его устройства. Ему предлагается оплатить верификацию, чтобы получить деньги, рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, в систему встроен счетчик «заработанных» денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 000 руб. Пока мошенники списывают только 400 руб. за верификацию, но в дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, предупредил эксперт.