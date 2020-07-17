Треть россиян по-прежнему сталкивается с кибермошенниками

При слове «киберпреступление» в голове тут же всплывает образ крутого хакера, взламывающего защищенные серверы банков. Несколько мониторов, непонятные строчки кода, обход защитных систем и как итог – миллионы долларов или другой валюты перекочевывают на счета преступников. Конечно, при желании можно найти и похожие случаи, вот только, чтобы пересчитать их, хватит пальцев одной руки. Во всех остальных случаях киберпреступления – это банальное мошенничество, использующее социальную инженерию. И определение «кибер» тут, в сущности, ни при чем – это лишь указание на инструмент в руках злоумышленников или на среду их деятельности.