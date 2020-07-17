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Треть россиян по-прежнему сталкивается с кибермошенниками

И четверть до сих пор с легкостью отдает им данные своих карт
Павел Самиев
Несмотря на то что почти каждый третий владелец банковской карты сталкивался с мошенничеством, сопоставимое количество людей (27%) готовы передать третьим лицам персональные данные /URA.RU/ТАСС

МВД сообщило почти о двукратном приросте числа киберпреступлений в стране: за январь – июнь он составил 91,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В итоге доля этого вида преступлений в общей структуре преступности достигла 22,3%.

При слове «киберпреступление» в голове тут же всплывает образ крутого хакера, взламывающего защищенные серверы банков. Несколько мониторов, непонятные строчки кода, обход защитных систем и как итог – миллионы долларов или другой валюты перекочевывают на счета преступников. Конечно, при желании можно найти и похожие случаи, вот только, чтобы пересчитать их, хватит пальцев одной руки. Во всех остальных случаях киберпреступления – это банальное мошенничество, использующее социальную инженерию. И определение «кибер» тут, в сущности, ни при чем – это лишь указание на инструмент в руках злоумышленников или на среду их деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных