Треть россиян по-прежнему сталкивается с кибермошенниками

Треть россиян по-прежнему сталкивается с кибермошенникамиИ четверть до сих пор с легкостью отдает им данные своих карт
МВД сообщило почти о двукратном приросте числа киберпреступлений в стране: за январь – июнь он составил 91,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В итоге доля этого вида преступлений в общей структуре преступности достигла 22,3%.
При слове «киберпреступление» в голове тут же всплывает образ крутого хакера, взламывающего защищенные серверы банков. Несколько мониторов, непонятные строчки кода, обход защитных систем и как итог – миллионы долларов или другой валюты перекочевывают на счета преступников. Конечно, при желании можно найти и похожие случаи, вот только, чтобы пересчитать их, хватит пальцев одной руки. Во всех остальных случаях киберпреступления – это банальное мошенничество, использующее социальную инженерию. И определение «кибер» тут, в сущности, ни при чем – это лишь указание на инструмент в руках злоумышленников или на среду их деятельности.