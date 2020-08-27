В России создали прибор для выявления вирусов в воздухе

«С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», — сообщил Новиков. Испытания прибора завершились в июне, сейчас готовится его сертификация. Новиков отметил, что говорить о заказах пока рано, но в случае необходимости предприятие готово произвести для заказчика необходимое количество оборудования. Прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности, продолжил он.