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В России создали прибор для выявления вирусов в воздухе

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Красногорский завод им. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе» Ростеха) совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разработали прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе, COVID-19, рассказал в интервью «РИА Новости» генеральный директор предприятия Александр Новиков. По его словам, это медико-биологический прибор «Детектор-БИО», который способен определять наличие не только вирусов, но и бактерий, а также токсинов.

«С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», — сообщил Новиков. Испытания прибора завершились в июне, сейчас готовится его сертификация. Новиков отметил, что говорить о заказах пока рано, но в случае необходимости предприятие готово произвести для заказчика необходимое количество оборудования. Прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности, продолжил он.

В пресс-службе холдинга «Швабе» «РИА Новости» пояснили, что прибор не имеет аналогов на российском рынке. Его можно будет использовать в местах массового скопления людей, вирусы он будет искать автоматически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных