В России создали прибор для выявления вирусов в воздухе
Красногорский завод им. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе» Ростеха) совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разработали прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе, COVID-19, рассказал в интервью «РИА Новости» генеральный директор предприятия Александр Новиков. По его словам, это медико-биологический прибор «Детектор-БИО», который способен определять наличие не только вирусов, но и бактерий, а также токсинов.
«С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», — сообщил Новиков. Испытания прибора завершились в июне, сейчас готовится его сертификация. Новиков отметил, что говорить о заказах пока рано, но в случае необходимости предприятие готово произвести для заказчика необходимое количество оборудования. Прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности, продолжил он.
В пресс-службе холдинга «Швабе» «РИА Новости» пояснили, что прибор не имеет аналогов на российском рынке. Его можно будет использовать в местах массового скопления людей, вирусы он будет искать автоматически.