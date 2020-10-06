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Apple подала заявку на регистрацию патента на самовосстанавливающийся экран

Ведомости

Корпорация Apple 1 октября подала заявку на регистрацию патента на устройство с гибким дисплеем, который может самостоятельно восстанавливаться от повреждений, следует из информации на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. 

«Электронное устройство может иметь шарнир, который позволяет устройству гнуться вокруг оси изгиба. Слой покрытия дисплея также может включать в себя слой со свойствами самовосстановления. Слой самовосстанавливающегося материала может быть сформирован на всем слое покрытия дисплея или только в его гибкой области», — следует из описания патента.

Согласно пояснениям к технологии, устройство может самовосстанавливаться без стороннего вмешательства или под воздействием тепла, света или тока. Кроме того, дисплей гаджета может быть покрыт слоем эластомера для повышения гибкости.

Apple пока не анонсировала запуск гнущихся устройств. При этом компания Samsung представила свой первый смартфон с гибким экраном Galaxy Fold 20 февраля 2019 г. Кроме того, в 12 февраля 2020 г. Samsung презентовал новую складную модель телефона Galaxy Z Flip. 18 сентября этого года в продажу поставили смартфоны Galaxy Z Fold2 с гибким экраном стоимостью 179 990 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных