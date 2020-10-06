Apple подала заявку на регистрацию патента на самовосстанавливающийся экран

«Электронное устройство может иметь шарнир, который позволяет устройству гнуться вокруг оси изгиба. Слой покрытия дисплея также может включать в себя слой со свойствами самовосстановления. Слой самовосстанавливающегося материала может быть сформирован на всем слое покрытия дисплея или только в его гибкой области», — следует из описания патента.