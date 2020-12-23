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Дуров объявил о введении платных функций в Telegram

Ведомости

В мессенджере Telegram с 2021 г. появятся платные функции, сообщил основатель Павел Дуров в своем блоге. Необходимость монетизации он объяснил ростом расходов из-за увеличения пользователей сервиса.

«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам», — написал Дуров. При этом он исключил продажу мессенджера, как это сделали основатели WhatsApp: Telegram останется независимым проектом. 

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», — отметил основатель мессенджера.

Кроме того, все сервисы Telegram, которые связаны с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Но публичные каналы в Telegram, численность подписчиков которых может достигать миллионов человек, зарабатывают на рекламе. Для них Telegram предложит собственную рекламную платформу.

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«Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса», — резюмировал Дуров.

В мае основатель мессенджера объявил о закрытии своего блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON) . Он задумывался Дуровым как глобальная экосистема с собственной криптовалютой (Gram), которой можно будет оплачивать товары и услуги. Изначально запуск проекта должен был состояться в 2019 году, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США сочла действия Telegram нарушением законодательства США. Позднее суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных