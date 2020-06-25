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Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы

Компания сделала это до финального решения суда
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была запущена из-за запрета американского суда. Об этом Павел Дуров написал в своем официальном канале.

«К сожалению, мы не могли запустить платформу TON в назначенный срок из-за запрета суда США ‒ и были вынуждены вернуть покупателям оставшиеся средства в соответствии с нашими контрактными обязательствами. Поскольку продолжение разбирательств в суде не выглядит целесообразным, мы рады возможности прекратить суд без отрицания или признания вины. Сегодняшняя внесудебная договоренность снова подтверждает наше обязательство вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с соглашениями о покупке. К настоящему моменту мы уже выплатили им более $1,2 млрд ‒ как напрямую, так и в форме договоров займа», ‒ говорится в заявлении.

Всего компания привлекла $1,7 млрд.

Поверят ли инвесторы Павлу Дурову еще раз

До сих пор инвесторы Gram не сомневались в умении основателя Telegram находить выход из сложных ситуаций

Ранее некоммерческий проект Court Listener опубликовал мировое соглашение между Telegram Group Inc. и американской Комиссией по ценным бумагам (SEC). Суд обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram, а также выплатить штраф в размере $18,5 млн. Согласно документу у Telegram есть 30 дней на выплату штрафа.

Команда Telegram продолжает развивать другие проекты и инновационные направления, написал Дуров. Он выразил надежду, что в будущем регулирование блокчейн-технологий в США станет более благоприятным для участников рынка. По решению суда в течение трех лет Telegram обязан за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определенных цифровых активов.

18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram в России. Он был заблокирован на протяжении более двух лет.

Ранее по теме: Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных