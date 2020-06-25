Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформыКомпания сделала это до финального решения суда
Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была запущена из-за запрета американского суда. Об этом Павел Дуров написал в своем официальном канале.
«К сожалению, мы не могли запустить платформу TON в назначенный срок из-за запрета суда США ‒ и были вынуждены вернуть покупателям оставшиеся средства в соответствии с нашими контрактными обязательствами. Поскольку продолжение разбирательств в суде не выглядит целесообразным, мы рады возможности прекратить суд без отрицания или признания вины. Сегодняшняя внесудебная договоренность снова подтверждает наше обязательство вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с соглашениями о покупке. К настоящему моменту мы уже выплатили им более $1,2 млрд ‒ как напрямую, так и в форме договоров займа», ‒ говорится в заявлении.
Всего компания привлекла $1,7 млрд.
Ранее некоммерческий проект Court Listener опубликовал мировое соглашение между Telegram Group Inc. и американской Комиссией по ценным бумагам (SEC). Суд обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram, а также выплатить штраф в размере $18,5 млн. Согласно документу у Telegram есть 30 дней на выплату штрафа.
Команда Telegram продолжает развивать другие проекты и инновационные направления, написал Дуров. Он выразил надежду, что в будущем регулирование блокчейн-технологий в США станет более благоприятным для участников рынка. По решению суда в течение трех лет Telegram обязан за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определенных цифровых активов.
18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram в России. Он был заблокирован на протяжении более двух лет.