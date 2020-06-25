Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы

«К сожалению, мы не могли запустить платформу TON в назначенный срок из-за запрета суда США ‒ и были вынуждены вернуть покупателям оставшиеся средства в соответствии с нашими контрактными обязательствами. Поскольку продолжение разбирательств в суде не выглядит целесообразным, мы рады возможности прекратить суд без отрицания или признания вины. Сегодняшняя внесудебная договоренность снова подтверждает наше обязательство вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с соглашениями о покупке. К настоящему моменту мы уже выплатили им более $1,2 млрд ‒ как напрямую, так и в форме договоров займа», ‒ говорится в заявлении.