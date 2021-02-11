ФАС завела дело на Tele2 из-за повышения цен на связь

Представитель Tele2 сообщил РБК, что повышение тарифов связано с увеличением трафика в период пандемии (на 15% ежемесячно в 2020 г.) и возросшими требованиями клиентов к качеству и наполнению сервисов. «Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 руб.», — заявил представитель компании.