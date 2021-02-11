Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

ФАС завела дело на Tele2 из-за повышения цен на связь

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» (контролируется «Ростелекомом» и оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС. Поводом для этого стало невыполнение компанией предписания ФАС о снижении тарифов на свои услуги.

По данным ФАС, «Т2 Мобайл» с 1 января 2021 г. повысило стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13 %, обосновывая повышение ростом своих затрат. «В ФАС России продолжает поступать большое количество обращений граждан, абонентов Теле2, об изменении стоимости услуг связи. Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — подчеркнули в ведомстве. 

Там напомнили, что предыдущее повышение компанией «Т2 Мобайл» тарифов в мае 2020 г. ФАС России уже признала экономически необоснованным и выдала компании предписание привести тарифы к уровню, действовавшему до совершения правонарушения.

Представитель Tele2 сообщил РБК, что повышение тарифов связано с увеличением трафика в период пандемии (на 15% ежемесячно в 2020 г.) и возросшими требованиями клиентов к качеству и наполнению сервисов. «Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 руб.», — заявил представитель компании.

В Tele2 отметили, что новые критерии качества требуют дополнительных инвестиций, которые в 2021 г. на десятки процентов превысят инвестиции прошлого года. «Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством»,— подчеркнули в компании.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных