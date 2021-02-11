ФАС завела дело на Tele2 из-за повышения цен на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» (контролируется «Ростелекомом» и оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС. Поводом для этого стало невыполнение компанией предписания ФАС о снижении тарифов на свои услуги.
По данным ФАС, «Т2 Мобайл» с 1 января 2021 г. повысило стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13 %, обосновывая повышение ростом своих затрат. «В ФАС России продолжает поступать большое количество обращений граждан, абонентов Теле2, об изменении стоимости услуг связи. Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — подчеркнули в ведомстве.
Там напомнили, что предыдущее повышение компанией «Т2 Мобайл» тарифов в мае 2020 г. ФАС России уже признала экономически необоснованным и выдала компании предписание привести тарифы к уровню, действовавшему до совершения правонарушения.
Представитель Tele2 сообщил РБК, что повышение тарифов связано с увеличением трафика в период пандемии (на 15% ежемесячно в 2020 г.) и возросшими требованиями клиентов к качеству и наполнению сервисов. «Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 руб.», — заявил представитель компании.
В Tele2 отметили, что новые критерии качества требуют дополнительных инвестиций, которые в 2021 г. на десятки процентов превысят инвестиции прошлого года. «Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством»,— подчеркнули в компании.