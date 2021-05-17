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«Вконтакте» запустит групповые видеозвонки на 2048 человек

Ведомости

Социальная сеть «Вконтакте» летом текущего года запустит бесплатные групповые видеозвонки с максимальным числом участников в 2048 человек, сообщает пресс-служба соцсети.

«Проводить масштабные онлайн-встречи на базе звонков «ВКонтакте» смогут не только организации с большими ресурсами, но и каждый пользователь, который хочет поделиться контентом с аудиторией», — отмечается в сообщении. 

В компании подчеркнули, что в видеозвонках нет ограничений по длительности, а присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети. 

«Участники онлайн-встречи будут слышать друг друга, даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт. Также для тишины «в зале» достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно», — рассказали в компании. 

«Вконтакте» запустила групповые видеозвонки в сентябре 2020 г., максимальное количество участников на данный момент составляет 128 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных