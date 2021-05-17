«Вконтакте» запустит групповые видеозвонки на 2048 человек

«Участники онлайн-встречи будут слышать друг друга, даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт. Также для тишины «в зале» достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно», — рассказали в компании.