«Вконтакте» запустит групповые видеозвонки на 2048 человек
Социальная сеть «Вконтакте» летом текущего года запустит бесплатные групповые видеозвонки с максимальным числом участников в 2048 человек, сообщает пресс-служба соцсети.
«Проводить масштабные онлайн-встречи на базе звонков «ВКонтакте» смогут не только организации с большими ресурсами, но и каждый пользователь, который хочет поделиться контентом с аудиторией», — отмечается в сообщении.
В компании подчеркнули, что в видеозвонках нет ограничений по длительности, а присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети.
«Участники онлайн-встречи будут слышать друг друга, даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт. Также для тишины «в зале» достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно», — рассказали в компании.
«Вконтакте» запустила групповые видеозвонки в сентябре 2020 г., максимальное количество участников на данный момент составляет 128 человек.