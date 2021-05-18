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В Думе назвали сроки внесения законопроекта о представительствах IT-компаний в РФ

Ведомости

Законопроект о создании международными IT-гигантами представительств в России внесут в Госдуму на этой неделе, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Его должны внести на этой неделе, чтобы он успел попасть на следующий совет», — цитирует «РИА Новости» Хинштейна.

По его словам, этот законопроект планируется принять в весеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы завершает работу над этим законопроектом. Он предлагает обязать IT-компании с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в стране.

Хинштейн пояснял, что компании, которые не имеют своих представительств в России, в лучшем случае создают «дочки», которые не несут ответственности за действия и политику головных холдингов. В частности, они злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства, распространяя детскую порнографию, информацию о суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма.

Ранее по теме: В Госдуме предложили обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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