В Думе назвали сроки внесения законопроекта о представительствах IT-компаний в РФ

Хинштейн пояснял, что компании, которые не имеют своих представительств в России, в лучшем случае создают «дочки», которые не несут ответственности за действия и политику головных холдингов. В частности, они злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства, распространяя детскую порнографию, информацию о суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма.