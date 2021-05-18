В Думе назвали сроки внесения законопроекта о представительствах IT-компаний в РФ
Законопроект о создании международными IT-гигантами представительств в России внесут в Госдуму на этой неделе, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Его должны внести на этой неделе, чтобы он успел попасть на следующий совет», — цитирует «РИА Новости» Хинштейна.
По его словам, этот законопроект планируется принять в весеннюю сессию.
Ранее сообщалось, что комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы завершает работу над этим законопроектом. Он предлагает обязать IT-компании с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в стране.
Хинштейн пояснял, что компании, которые не имеют своих представительств в России, в лучшем случае создают «дочки», которые не несут ответственности за действия и политику головных холдингов. В частности, они злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства, распространяя детскую порнографию, информацию о суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма.