В Госдуме предложили обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы завершает работу над законопроектом, которым предлагается обязать IT-компании с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в РФ, заявил председатель комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность – в т.ч. в государственных и судебных инстанциях», – написал Хинштейн.
Чтобы компании не игнорировали это требование, законопроект вводит для них «меры понуждения», среди которых информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства, запрет на распространение рекламы и проведение платежей в адрес интернет-ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, рассказал депутат.
Он отметил, что многие IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства. Они распространяют детскую порнографию, информацию о суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма. При этом предъявить им претензии практически невозможно. Компании не имеют своих представительств в России и в лучшем случае создают «дочки», которые не несут ответственности за действия и политику головных холдингов, объяснил Хинштейн.