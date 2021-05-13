В Госдуме предложили обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России

Он отметил, что многие IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства. Они распространяют детскую порнографию, информацию о суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма. При этом предъявить им претензии практически невозможно. Компании не имеют своих представительств в России и в лучшем случае создают «дочки», которые не несут ответственности за действия и политику головных холдингов, объяснил Хинштейн.