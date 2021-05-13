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В Госдуме предложили обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России

Ведомости

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы завершает работу над законопроектом, которым предлагается обязать IT-компании с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в РФ, заявил председатель комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность – в т.ч. в государственных и судебных инстанциях», – написал Хинштейн.

Чтобы компании не игнорировали это требование, законопроект вводит для них «меры понуждения», среди которых информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства, запрет на распространение рекламы и проведение платежей в адрес интернет-ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, рассказал депутат.

Он отметил, что многие IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства. Они распространяют детскую порнографию, информацию о суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма. При этом предъявить им претензии практически невозможно. Компании не имеют своих представительств в России и в лучшем случае создают «дочки», которые не несут ответственности за действия и политику головных холдингов, объяснил Хинштейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных