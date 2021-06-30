Россия вышла на второе место в мире по темпам роста числа камер наблюдения
Россия с начала года вышла на второе место по темпам роста количества камер видеонаблюдения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства Telecom Daily. Только с начала года число камер выросло больше чем на 10%, до 15,2 млн.
По росту количества видеокамер Россия уступила только Южной Корее, где их число выросло сразу на 30% — однако там общее число камер составило всего 1,3 млн. На третьем месте — Великобритания, где прирост составил 10%, всего 5,5 млн штук. Аналитики прогнозируют дальнейшее ускорение роста, пишет издание.
При этом в абсолютных цифрах по числу камер видеонаблюдения Россия остается на третьем месте, на которое поднялась в конце прошлого года, отмечает издание. Лидируют в мире по этому показателю — Китай и США (204,7 млн и 54,8 млн штук соответственно). Германия занимает четвертое место (5,6 млн камер).
Эксперты Telecom Daily также посчитали, что Россия находится на третьем месте по количеству камер на тысячу человек. По их подсчетам, 58,3% камер в России установлены коммерческими организациями, 32,9% — за государственный счет, еще 8,8% установили граждане.
Темпы роста числа камер связаны с активностью госсектора и масштабированием проектов, таких как «Безопасный город» или видеофиксация нарушений правил дорожного движения, прокомментировал «Коммерсанту» ведущий консультант по физической безопасности центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Павел Асташкин.