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Россия вышла на второе место в мире по темпам роста числа камер наблюдения

Ведомости

Россия с начала года вышла на второе место по темпам роста количества камер видеонаблюдения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства Telecom Daily. Только с начала года число камер выросло больше чем на 10%, до 15,2 млн. 

По росту количества видеокамер Россия уступила только Южной Корее, где их число выросло сразу на 30% — однако там общее число камер составило всего 1,3 млн. На третьем месте — Великобритания, где прирост составил 10%, всего 5,5 млн штук. Аналитики прогнозируют дальнейшее ускорение роста, пишет издание.

При этом в абсолютных цифрах по числу камер видеонаблюдения Россия остается на третьем месте, на которое поднялась в конце прошлого года, отмечает издание. Лидируют в мире по этому показателю — Китай и США (204,7 млн и 54,8 млн штук соответственно). Германия занимает четвертое место (5,6 млн камер).

Эксперты Telecom Daily также посчитали, что Россия находится на третьем месте по количеству камер на тысячу человек. По их подсчетам, 58,3% камер в России установлены коммерческими организациями, 32,9% — за государственный счет, еще 8,8% установили граждане.

Темпы роста числа камер связаны с активностью госсектора и масштабированием проектов, таких как «Безопасный город» или видеофиксация нарушений правил дорожного движения, прокомментировал «Коммерсанту» ведущий консультант по физической безопасности центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Павел Асташкин.

Ранее по теме: В России может появиться единая система городских камер за 250 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных