Цукерберг сократил долю в Facebook до 14%
Сооснователь и гендиректор Facebook Марк Цукерберг с сентября 2020 г. начал выставлять акции соцсети на продажу, пишет американский журнал Forbes со ссылкой на документы компании, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Цукерберг выставляет свои акции на продажу почти каждый рабочий день после года перерыва.
Согласно документам, с 9 ноября 2020 г. по 14 июля 2021 г. Цукерберг продал 9,4 млн акций Facebook на сумму $2,8 млрд. В результате доля Цукерберга в Facebook сократилась до 14%, что в два раза меньше, чем в 2012 г., когда соцсеть провела IPO.
Большая часть (90%) вырученных средств получила благотворительная организация Chan Zuckerberg Initiative (CZI - организация, созданная и принадлежащая Цукербергу и его жене Присцилле Чан). Меньшая часть — около $200 млн — после уплаты налогов, по оценке журнала, стала принадлежать Цукербергу.
CZI была создана в 2015 г., и в письме своей будущей дочери Цукерберг и Чан пообещали в течение жизни передать 99% своих акций Facebook, которые тогда стоили $45 млрд, на образование и лечение болезней. Инициатива начала реализовываться в 2016 г., когда Цукерберг начал продавать акции Facebook. Всего к настоящему времени он продал 132 млн акций на сумму в $15 млрд, подсчитал Forbes. По данным журнала, из этой суммы миллиардер лично получил около $2,1 млрд (после уплаты налогов).
Цукерберг прекращал продажи акций в ноябре 2019 г., сделав только одно пожертвование в Фонд сообщества Кремниевой долины (SCVF) на сумму около $60 млн. Всего супруги Цукеберг и Facebook пожертвовали в SCVF $2 млрд до 2018 г.