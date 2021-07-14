Цукерберг сократил долю в Facebook до 14%

CZI была создана в 2015 г., и в письме своей будущей дочери Цукерберг и Чан пообещали в течение жизни передать 99% своих акций Facebook, которые тогда стоили $45 млрд, на образование и лечение болезней. Инициатива начала реализовываться в 2016 г., когда Цукерберг начал продавать акции Facebook. Всего к настоящему времени он продал 132 млн акций на сумму в $15 млрд, подсчитал Forbes. По данным журнала, из этой суммы миллиардер лично получил около $2,1 млрд (после уплаты налогов).