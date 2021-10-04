Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» из-под воды

Ведомости

Гиперзвуковая ракета циркон впервые в истории военно-морского флота России запущена из подводного положения с борта атомного подводного крейсера «Северодвинск», сообщили «Ведомостям в пресс-службе Минобороны.

«Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», — сообщили в ведомстве. Ракета успешно поразила цель, ее полет от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам, добавили в Минобороны.

До этого, накануне, с борта «Северодвинска» впервые провели стрельбы «Цирконом», но с надводного положения. Это был первый в истории запуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки.

В июле 2021 г. Минобороны сообщило об успешных испытаниях «Циркона». Тогда ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» и, преодолев более 350 км, поразила наземную цель. Тактико-технические характеристики изделия подтвердились, отметили тогда в министерстве. 24 августа министерство объявило о начале массовых закупок этих гиперзвуковых противокорабельных ракет морского базирования. Скорость полета «Циркона» составила около 7 Махов (1 мах = 1193,256 км/ч). 

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 г. президентом России Владимиром Путиным. Помимо ракет «Циркон» сюда входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

Ранее по теме: Минобороны сообщило о первом испытательном пуске ракеты «Циркон» с подлодки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных