ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» из-под воды

В июле 2021 г. Минобороны сообщило об успешных испытаниях «Циркона». Тогда ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» и, преодолев более 350 км, поразила наземную цель. Тактико-технические характеристики изделия подтвердились, отметили тогда в министерстве. 24 августа министерство объявило о начале массовых закупок этих гиперзвуковых противокорабельных ракет морского базирования. Скорость полета «Циркона» составила около 7 Махов (1 мах = 1193,256 км/ч).