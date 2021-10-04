ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» из-под воды
Гиперзвуковая ракета циркон впервые в истории военно-морского флота России запущена из подводного положения с борта атомного подводного крейсера «Северодвинск», сообщили «Ведомостям в пресс-службе Минобороны.
«Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», — сообщили в ведомстве. Ракета успешно поразила цель, ее полет от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам, добавили в Минобороны.
До этого, накануне, с борта «Северодвинска» впервые провели стрельбы «Цирконом», но с надводного положения. Это был первый в истории запуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки.
В июле 2021 г. Минобороны сообщило об успешных испытаниях «Циркона». Тогда ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» и, преодолев более 350 км, поразила наземную цель. Тактико-технические характеристики изделия подтвердились, отметили тогда в министерстве. 24 августа министерство объявило о начале массовых закупок этих гиперзвуковых противокорабельных ракет морского базирования. Скорость полета «Циркона» составила около 7 Махов (1 мах = 1193,256 км/ч).
Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 г. президентом России Владимиром Путиным. Помимо ракет «Циркон» сюда входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».