В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой
В работе российской соцсети «Вконтакте» произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. Пользователи сообщают о проблемах при заходе в приложение, на веб-сайт соцсети, а также с подключением сервера.
Сбой в работе наблюдается в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и др., свидетельствуют данные карты сбоев. По состоянию на 20.45 мск было зафиксирована 222 жалобы, 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны с проблемами с работой сайта, еще 20% жалуются на проблемы с подключением к серверу.
Позже в пресс-службе соцсети опровергли данные о наличии сбоя в ее работе. «Все сервисы и продукты Вконтакте работают — сбоев или других проблем нет», — рассказали во «Вконтакте».
Помимо этого Downdetector фиксирует сбои в работе у крупнейших российских провайдеров — МТС, «Ростелекома», «Мегафона», Билайна» и Tele2.
Ранее сегодня сбои произошли в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. По данным Downdetector, сбои в работе социальных сетей и мессенджера наблюдаются по всему миру. О трудностях сообщили жители США, Европы, Азии и Южной Америки. Жители России тоже столкнулись с проблемами в Facebook, Instagram и WhatsApp.