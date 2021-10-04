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В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой

Ведомости

В работе российской соцсети «Вконтакте» произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. Пользователи сообщают о проблемах при заходе в приложение, на веб-сайт соцсети, а также с подключением сервера. 

Сбой в работе наблюдается в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и др., свидетельствуют данные карты сбоев. По состоянию на 20.45 мск было зафиксирована 222 жалобы, 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны с проблемами с работой сайта, еще 20% жалуются на проблемы с подключением к серверу.

Позже в пресс-службе соцсети опровергли данные о наличии сбоя в ее работе. «Все сервисы и продукты Вконтакте работают — сбоев или других проблем нет», — рассказали во «Вконтакте».

Помимо этого Downdetector фиксирует сбои в работе у крупнейших российских провайдеров — МТС, «Ростелекома», «Мегафона», Билайна» и Tele2. 

Ранее сегодня сбои произошли в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. По данным Downdetector, сбои в работе социальных сетей и мессенджера наблюдаются по всему миру. О трудностях сообщили жители США, Европы, Азии и Южной Америки. Жители России тоже столкнулись с проблемами в Facebook, Instagram и WhatsApp. 

Ранее по теме: Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных