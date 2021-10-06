Завод дочки «Газпрома» в Щелково по сборке спутников запустят в 2022 году
Подмосковный завод дочки «Газпрома» — «Газпром космические системы» (ГКС) — и «Роскосмоса» по производству спутников будет введен в строй в 2022 г., рассказал замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов в ходе Петербургского международного газового форума.
«В 2022 г. запускается завод по производству спутников, будут выпускаться спутники зондирования Земли», — рассказал топ-менеджер (цитата по ТАСС).
ГКС начала строительство сборочного производства в рамках программы «Сфера» в ноябре 2019 г. На предприятии в Щелково общей площадью 17 000 кв. м планируется производить до четырех крупных космических аппаратов и до 100 малых спутников в год для развития орбитальной группировки ГКС, которая состоит из спутников связи «Ямал», спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР» и малых аппаратов «Марафон».
Многофункциональная спутниковая система «Сфера», анонсированная в 2018 г. президентом Владимиром Путиным, будет насчитывать более 600 спутников, а ее системообразующими проектами станут ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования, системы спутниковой связи «Экспресс-РВ» и «Гонец», система ретрансляции «Луч», система передачи данных для интернета вещей «Марафон» и среднеорбитальная система широкополосного доступа в интернет «Скиф».
Развертывание сферы, которая призвана составить конкуренцию зарубежным OneWeb и Starlink, планируется с 2023 по 2028 г. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, создание системы оценивается в 800 млрд руб., из них более 500 млрд придется на внебюджетное финансирование.