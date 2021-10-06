Завод дочки «Газпрома» в Щелково по сборке спутников запустят в 2022 году

ГКС начала строительство сборочного производства в рамках программы «Сфера» в ноябре 2019 г. На предприятии в Щелково общей площадью 17 000 кв. м планируется производить до четырех крупных космических аппаратов и до 100 малых спутников в год для развития орбитальной группировки ГКС, которая состоит из спутников связи «Ямал», спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР» и малых аппаратов «Марафон».