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На всех станциях московского метро начала работать система оплаты по лицу

Ведомости

Сервис Face Pay с 15 октября начал работать на всех станциях метро Москвы, рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире», — заявил Ликсутов, слова которого приводятся на портале mos.ru.

Он отметил, что Face Pay – это один из способов оплаты, к которому можно подключиться по желанию. Для использования оплаты проезда по лицу пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека, и система автоматически спишет деньги за проезд.

«По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10–15 процентов пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — сказал Ликсутов. Власти Москвы также прорабатывают возможность запустить Face Pay на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

Ранее по теме: Оплату лицом могут ввести в наземном транспорте Москвы, на МЦК и МЦД в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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