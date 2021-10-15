На всех станциях московского метро начала работать система оплаты по лицу

Он отметил, что Face Pay – это один из способов оплаты, к которому можно подключиться по желанию. Для использования оплаты проезда по лицу пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека, и система автоматически спишет деньги за проезд.