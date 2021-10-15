На всех станциях московского метро начала работать система оплаты по лицу
Сервис Face Pay с 15 октября начал работать на всех станциях метро Москвы, рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По поручению Мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире», — заявил Ликсутов, слова которого приводятся на портале mos.ru.
Он отметил, что Face Pay – это один из способов оплаты, к которому можно подключиться по желанию. Для использования оплаты проезда по лицу пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека, и система автоматически спишет деньги за проезд.
«По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10–15 процентов пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — сказал Ликсутов. Власти Москвы также прорабатывают возможность запустить Face Pay на МЦК, МЦД и наземном транспорте.