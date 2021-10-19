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В Москве начали тестировать дорожные камеры в мигалках на полицейских авто

Ведомости

В мигалках спецтранспорта появятся камеры, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, их испытания уже начались в Москве, сообщил Autonews.ru. Ранее портал сообщал, что непосредственным заказчиком устройств является ГИБДД.

В мигалки на полицейских машинах будут вмонтированы от двух до четырех камер, которые будут фиксировать ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля. Система будет также включать в себя радар, позволяющий измерять скорость движущихся машин. Система может работать в движении и на парковке при -40 и +50 градусах. Разработчиком такой камеры стала компания «Технологии распознавания». Изначально камера называлась «АвтоСканНар», затем ее переименовали в «АвтоУраган-МС».

Такие камеры могут фиксировать практически все виды нарушений ПДД. Погрешность измерения при фиксации скорости движущегося автомобиля до 350 км/ч составляет около 1 км/ч. Также устройство может выявлять автомобили с неоплаченной парковкой и проверять их по базам розыска: сейчас камеры могут различать тип транспортного средства, а скоро смогут различать марки и модели автомобилей. Информация с камер хранится в памяти компьютера не менее 30 суток. При наличии подключения к интернету данные передаются в центр обработки. 

Пока неизвестно, какие функции устройства заинтересуют ЦОДД в первую очередь. Производители уверены, что такие устройства будут популярны в ГИБДД других регионов из-за своей многофункциональности. Издание направило запрос в ЦОДД.

В 2019 г. глава ГИБДД Михаил Черников сообщил о планах заменить камеры-треноги на дорожные комплексы нового формата. Тесты планировалось начать в 2020 г. В июле этого года Черников сообщил, что устройства планируется запустить до конца 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных