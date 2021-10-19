В Москве начали тестировать дорожные камеры в мигалках на полицейских авто

В мигалки на полицейских машинах будут вмонтированы от двух до четырех камер, которые будут фиксировать ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля. Система будет также включать в себя радар, позволяющий измерять скорость движущихся машин. Система может работать в движении и на парковке при -40 и +50 градусах. Разработчиком такой камеры стала компания «Технологии распознавания». Изначально камера называлась «АвтоСканНар», затем ее переименовали в «АвтоУраган-МС».