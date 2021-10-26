Минцифры создаст суперприложение для чиновников из-за риска санкций

В июне министерство опубликовало проект постановления правительства о новом АРМ (автоматизированное рабочее место). В документе говорилось, что Минцифры само станет оператором системы, а деньги на проект будут выделены в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление». Собеседник издания, знакомый с планами по цифровой трансформации госорганов, сообщил, что сейчас более 54% ведомств пользуются ПО Microsoft Exchange Server, но из-за санкций государство уходит от иностранного ПО в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий.