Минцифры создаст суперприложение для чиновников из-за риска санкций
Минцифры разместило на портале госзакупок тендер на разработку суперприложения для чиновников. Заявка опубликована 22 октября, итоги тендера подведут в ноябре. Цена лота — 487,7 млн руб.
Первым на тендер обратил внимание «Коммерсантъ». Суперприложение создадут для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков», говорится в техническом задании. Пока оно будет рассчитано на 100 тыс. пользователей.
С помощью приложения чиновники смогут мгновенно обмениваться сообщениями, проводить аудио- и видеоконференции, работать с задачами и поручениями, обмениваться файлами и работать с офисными документами. Также в приложении будут облачное хранилище, внутренний портал и антивирусное ПО, рассказал директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов. Чиновники смогут устанавливать суперприложение на личные устройства с учетом требований по информационной безопасности, а также пользоваться им через браузер.
В Минцифры изданию сообщили, что запустить первый рабочий прототип суперприложения планируется до конца 2022 г.: у самого заказчика, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе. Базово приложение будет работать на старом оборудовании: аппаратную часть системы доработают позже, чтобы избежать лишних затрат, сказал Гурзов.
В июне министерство опубликовало проект постановления правительства о новом АРМ (автоматизированное рабочее место). В документе говорилось, что Минцифры само станет оператором системы, а деньги на проект будут выделены в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление». Собеседник издания, знакомый с планами по цифровой трансформации госорганов, сообщил, что сейчас более 54% ведомств пользуются ПО Microsoft Exchange Server, но из-за санкций государство уходит от иностранного ПО в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий.