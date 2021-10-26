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Минцифры создаст суперприложение для чиновников из-за риска санкций

Ведомости

Минцифры разместило на портале госзакупок тендер на разработку суперприложения для чиновников. Заявка опубликована 22 октября, итоги тендера подведут в ноябре. Цена лота — 487,7 млн руб.

Первым на тендер обратил внимание «Коммерсантъ». Суперприложение создадут для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков», говорится в техническом задании. Пока оно будет рассчитано на 100 тыс. пользователей.

С помощью приложения чиновники смогут мгновенно обмениваться сообщениями, проводить аудио- и видеоконференции, работать с задачами и поручениями, обмениваться файлами и работать с офисными документами. Также в приложении будут облачное хранилище, внутренний портал и антивирусное ПО, рассказал директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов. Чиновники смогут устанавливать суперприложение на личные устройства с учетом требований по информационной безопасности, а также пользоваться им через браузер.

В Минцифры изданию сообщили, что запустить первый рабочий прототип суперприложения планируется до конца 2022 г.: у самого заказчика, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе. Базово приложение будет работать на старом оборудовании: аппаратную часть системы доработают позже, чтобы избежать лишних затрат, сказал Гурзов.

В июне министерство опубликовало проект постановления правительства о новом АРМ (автоматизированное рабочее место). В документе говорилось, что Минцифры само станет оператором системы, а деньги на проект будут выделены в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление». Собеседник издания, знакомый с планами по цифровой трансформации госорганов, сообщил, что сейчас более 54% ведомств пользуются ПО Microsoft Exchange Server, но из-за санкций государство уходит от иностранного ПО в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных