Минобороны призвало передать государству контроль над самообучающимися нейросетями

Он также прокомментировал создание национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. «Кодекс принят, и это первый шаг. По мере его применения целесообразно сформировать на уровне правительства, например в аналитическом центре, межведомственную комиссию с участием заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций», — сказал Осадчук.