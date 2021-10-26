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Минобороны призвало передать государству контроль над самообучающимися нейросетями

Ведомости

В России необходимо обеспечить гарантированный контроль разработок самообучающихся технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ), это может сделать только государство, заявил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук, передает ТАСС.

«Необходимо организовать гарантированный контроль за такими разработками. Сегодня такую гарантию может дать только государство», — заявил Осадчук на первом международном форуме «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». По его мнению, «создание необходимых и достаточных условий национальных интересов в сфере безопасности является обязательным критерием».

Он также прокомментировал создание национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. «Кодекс принят, и это первый шаг. По мере его применения целесообразно сформировать на уровне правительства, например в аналитическом центре, межведомственную комиссию с участием заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций», — сказал Осадчук.

Церемония подписания кодекса этики в сфере искусственного интеллекта состоялась 26 октября в рамках первого международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». Идею составления морально-нравственного кодекса в сфере ИИ подал президент России Владимир Путин, выступая 4 декабря 2020 г. на пленарном заседании международной онлайн-конференции AI Journey.

Ранее по теме: Россия будет контролировать создание «сверхразума»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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