Минобороны призвало передать государству контроль над самообучающимися нейросетями
В России необходимо обеспечить гарантированный контроль разработок самообучающихся технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ), это может сделать только государство, заявил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук, передает ТАСС.
«Необходимо организовать гарантированный контроль за такими разработками. Сегодня такую гарантию может дать только государство», — заявил Осадчук на первом международном форуме «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». По его мнению, «создание необходимых и достаточных условий национальных интересов в сфере безопасности является обязательным критерием».
Он также прокомментировал создание национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. «Кодекс принят, и это первый шаг. По мере его применения целесообразно сформировать на уровне правительства, например в аналитическом центре, межведомственную комиссию с участием заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций», — сказал Осадчук.
Церемония подписания кодекса этики в сфере искусственного интеллекта состоялась 26 октября в рамках первого международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». Идею составления морально-нравственного кодекса в сфере ИИ подал президент России Владимир Путин, выступая 4 декабря 2020 г. на пленарном заседании международной онлайн-конференции AI Journey.