Греф оценил планы Цукерберга по созданию метавселенной

«Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты и надел этот самый Oculus, и провел в нем больше часа, впервые в жизни. Не знаю, может, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Но это неудобно. Это даже для взрослого человека очень серьезное такое давление. Пока все эти аватары настолько непривлекательные, и игры настолько несовершенны, даже игры. Просто там ничего больше путного-то нет», — добавил он. При этом Греф отметил, что в будущем тренд на метавселенные затронет всех.