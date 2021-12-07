Греф оценил планы Цукерберга по созданию метавселенной
«Вы сказали, что есть два тренда: экосистемы и метавселенные. Если экосистемы — это уже существующая реальность, практически по всему миру, то метавселенная — это, наверное, тот тренд, который пока просматривается, но нет ни одной метавселенной в силу того, что пока технически никто еще не сумел совершить этого перехода», — сказал Греф.
Председатель правления Сбербанка также подверг критике один из продуктов Facebook — гарнитуру виртуальной реальности Oculus.
«Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты и надел этот самый Oculus, и провел в нем больше часа, впервые в жизни. Не знаю, может, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Но это неудобно. Это даже для взрослого человека очень серьезное такое давление. Пока все эти аватары настолько непривлекательные, и игры настолько несовершенны, даже игры. Просто там ничего больше путного-то нет», — добавил он. При этом Греф отметил, что в будущем тренд на метавселенные затронет всех.
28 октября Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook сменит название на Meta. Этот шаг, по его словам, отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов. В июле компания заявила, что набирает команду по разработке «метавселенной». Она станет частью Facebook Reality Labs, которая будет заниматься проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.