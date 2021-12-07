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Технологии

Греф оценил планы Цукерберга по созданию метавселенной

Ведомости

Председатель правления Сбербанка Герман Греф раскритиковал идею основателя Facebook Марка Цукерберга по созданию метавселенной — единой платформы для виртуальных и физических вещей. Мнение Грефа, которое он высказал на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2021, передает ТАСС.

«Вы сказали, что есть два тренда: экосистемы и метавселенные. Если экосистемы — это уже существующая реальность, практически по всему миру, то метавселенная — это, наверное, тот тренд, который пока просматривается, но нет ни одной метавселенной в силу того, что пока технически никто еще не сумел совершить этого перехода», — сказал Греф.

Председатель правления Сбербанка также подверг критике один из продуктов Facebook — гарнитуру виртуальной реальности Oculus.

«Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты и надел этот самый Oculus, и провел в нем больше часа, впервые в жизни. Не знаю, может, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Но это неудобно. Это даже для взрослого человека очень серьезное такое давление. Пока все эти аватары настолько непривлекательные, и игры настолько несовершенны, даже игры. Просто там ничего больше путного-то нет», — добавил он. При этом Греф отметил, что в будущем тренд на метавселенные затронет всех.

28 октября Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook сменит название на Meta. Этот шаг, по его словам, отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов. В июле компания заявила, что набирает команду по разработке «метавселенной». Она станет частью Facebook Reality Labs, которая будет заниматься проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных