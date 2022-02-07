Минэкономразвития раскритиковало проект МЧС «Безопасный город»
Минэкономразвития раскритиковало законопроект МЧС о запуске системы «Безопасный город»; по мнению министерства, реализация проекта потребует слишком больших расходов местных властей и госструктур на оборудование и расширение каналов связи, а бизнес получит риски утечек данных. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Минэка.
В законопроекте предлагается обязать региональные власти запускать системы городской безопасности (распознавание лиц, камеры анализа трафика на дорогах, датчики дыма) и подключать их к системе «Безопасный город», которая объединит их. Сейчас они это делают по желанию. Согласно документу МЧС, реализация проекта обойдется в 97 млрд руб. В Минэкономразвития изданию сообщили, что проводят консультации с МЧС, там, в свою очередь, заявили, что отзыв к законопроекту «официально не поступал».
В отзыве Минэка говорится, что в случае принятия документа расходы частных компаний на реализацию проекта будут «весьма существенными». Например, расходы РЖД на подключение 890 вокзалов к подготовленным сетям связи могут составить более 2,2 млрд руб. единовременно и около 1 млрд руб. каждый год на оплату аренды каналов связи. В РЖД не ответили на запрос издания.
Регионам, по данным «Коммерсанта», тоже придется потратить большие суммы на проект: расходы Тульской области могут составить 1,3 млрд руб., которые не предусмотрены в местном бюджете. В областном правительстве изданию сообщили, что развивают сегменты аппаратно-программного комплекса (АПК), и направили в Минэк предложение о софинансировании проекта из федерального бюджета.
В отзыве говорится, что в законопроекте не указаны пределы доступа оператора системы «Безопасный город» к ИТ-инфраструктуре частных компаний, что может привести к изъятию коммерчески значимых данных. По мнению генконструктора «Безопасного города» Оксаны Якимюк, расходы компаний и органов власти на подключение к системе не будут «космическими». Интеграция систем безопасности с единой платформой позволит быстрее получать данные о кризисных ситуациях и ускорить их ликвидацию, добавила она.