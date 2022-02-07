Минэкономразвития раскритиковало проект МЧС «Безопасный город»

В законопроекте предлагается обязать региональные власти запускать системы городской безопасности (распознавание лиц, камеры анализа трафика на дорогах, датчики дыма) и подключать их к системе «Безопасный город», которая объединит их. Сейчас они это делают по желанию. Согласно документу МЧС, реализация проекта обойдется в 97 млрд руб. В Минэкономразвития изданию сообщили, что проводят консультации с МЧС, там, в свою очередь, заявили, что отзыв к законопроекту «официально не поступал».